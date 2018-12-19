Avni Özgürel: Türkiye dışa bağımlı ve borçlu bir ülke olmaktan kurtuldu

İSTANBUL, (DHA) -Türk Gazeteci ve Yazar Avni Özgürel Kağıthane’de \'Değişim Yolunda Türkiye\' adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye’nin son yıllardaki gelişimini değerlendiren Özgürel, “Türkiye dışa bağımlı ve borçlu bir ülke olmaktan kurtuldu” dedi.

Hamidiye Gençlik Merkezindegerçekleştirilen seminere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Söyleşiyi Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da vatandaşlarla birlikte takip etti.

Türkiye\'nin hedefleri doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirten Özgürel, “Türkiye, eski günlerine nazaran artık her alanda ve anlamda aydınlık geleceğe doğru önemli adımlar atmaktadır. İçte ve dışta bulunan tüm terör örgütlerine rağmen Türkiye bu yürüyüşü sonuna kadar götürecektir” dedi.

“TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİSİNE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI”

Türkiye\'nin artık dışa bağımlı ve borçlu bir ülke olmaktan kurtulduğunu belirten Özgürel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün baktığımızda özellikle savunma sanayiinde çok önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bunların yapımlarının yanı sıra dış ülkelere ihracı da son yıllarda gerçekleştirilmeye başlandı. Bu Türkiye\'nin geleceği ve ekonomisi adına çok önemli bir adım. Bu üretim, bundan 30-40 sene sonra hangi noktalarda olabileceğimizi gösteren önemli bir bulgudur.”

Programın sonunda Avni Özgürel\'e bir çiçek ve Kağıthane\'nin sembolü olan lale figürünü takdim eden Başkan Kılıç, Avni Özgürel\'e de paylaşımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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