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Spor

Avni Aker'de puanlar paylaşıldı

Lider Galatasaray ilk devrenin son maçında Trabzonspor'a konuk oldu. Düşük tempolu karşılaşma 0-0 sona erdi

23 Aralık 2012 23:18

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maç 0-0 golsüz sona erdi.

13. dakikada Umut'un hatalı geri pasında kalesini terk eden Muslera ceza yayı üzerinde Olcan'dan önce davranarak tehlikeyi önledi.

15. dakikada sağdan ceza alanına giren Hamit'in geriye doğru çıkardığı pasta topla buluşan Riera'nın ceza alanı hemen dışından yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

18. dakikada Henrique'nin pasında, ceza yayının hemen gerisindeki Olcan'ın sert şutunda, kaleci Muslera sol köşesine doğru gelen topu kornere çelmeyi başardı.

25. dakikada Amrabat'ın ara pasında, ceza alanı sağ çaprazında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Burak'ın şutunda, top yandan auta gitti.

27. dakikada Adrian'ın şutunda yerden sekerek sert gelen topu kaleci Muslera önledi.

38. dakikada Mello'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Riera'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak üsten auta giti.

44. dakikada Zokora'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Muslera'nın müdahale edemediği top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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