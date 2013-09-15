Avni Aker'de altın değerinde 3 puan Trabzonspor'un



Perşembe akşamı Avrupa Ligi grup maçlarına başlayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'de Karabükspor'u yenerek kendine geldi. Karşılaşmanın skorunu Trabzonspor'un formda golcüsü Henrique belirledi.

Bu sezon Avrupa Ligi ön elemelerinde attığı 7 golle takımını gruplara taşıyan Paulo Henrique, Süper Lig'de de siftah yaptı. Ligde bu sezon 3 maçtan 3 puan çıkarabilen Trabzonspor, Karabükspor engelini Henrique'nin golüyle aştı: 1-0

Lige Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Trabzonspor ardından Karadeniz derbileri serisine başlamıştı. Çaykur Rizespor'u yenen ama son maçında Akhisar'a 3-0 ile boyun eğen Trabzonspor, milli maç arasının ardından bir başka Karadeniz ekibi Karebükspor'u ağırladı. Bordo mavililerde amaç, hem ligdeki kötü gidiye dur demek hem de perşembe akşamı oynanacak Apollon maçı öncesi moral depolamaktı.

Oynadığı 3 lig maçında Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni yenip, Elazığspor ile de deplasmanda berabere kalan ve haftaya 2. sırada giren Karabükspor ise iyi gidişini sürdürmeyi hedefliyordu.

Maça Trabzonspor Onur, Zeki, Aykut Demir, Mustafa, Olcan, Aykut Akgün, Zokora, Adrian, Malouda, Yusuf, Henrique, konuk Karabük ise Waterman, Erdem, Mabiala, Puygrenier, Uğur Uçar, Sow, Hakan Özmert, Ahmet İlhan Özek, LuaLua, İlhan Parlak, Gökhan Ünal 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da etkisiz oyununa sahne oldu. Trabzonspor kanat akınları ile gol ararken, konuk ekip ise orta sahayı hızlı geçerek rakip kaleye gitmeye çalıştı. Ancak her iki takım da rakip kalede pozisyonlar üretemedi. Öyle ki maçtaki ilk isabetli şut, 31. dakikada Karabüksporlu Gökhan Ünal'ın ceza sahası dışından çektiği şuttu. 2 dakika sonra bu kez Lua Lua bordo mavili kaleyi yokladı ama kaleci Onur yine gol şansı tanımadı.

Oyunda bir türlü ağırlığını koyamayan ve rakip kaleye gidemeyen Trabzonspor ise ilk tehlikeyi devrenin bitimide yarattı. 45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında, altı pas içerisinde Henrique'nin çapraz pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi

Bordo mavililer, ikinci 45 dakikaya ilk yarıya oranla daha etkili başladı. dakikalar 61'i gösterirken ise Trabzonspor ilk kez gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Paulo Henrique, soldan hareketlenen Yusuf Erdoğan'ı gördü. Yusuf ceza alanı sol çaprazında topa hareketlenirken, Boy Waterman kalesini terk etti. Yusuf'un soldan aşırtma vuruşunda top uzak kale direğinden döndü ve bordo mavililer bir golden oldu.

Bu arada ilki 59. dakikada Aykut Akgün'ün yerine Gustavo Colman'ın girmesiyle yaşanan oyuncu değişikliklerinin ikincisinde ilginç manzaralar oluştu. Karabükspor'da Lua-Lua saha kenarına alınırken Yiğit İncedemir oyuna girdi. Bu değişikliği beğenmeyen Lua-Lua kenara gelir gelmez formasını çıkarıp yere atarak soyunma odasına yöneldi.

İlk yarıdaki silik görüntüsünü üzerinden atan Trabzonspor, arayışlarının neticesini 76. dakikada aldı. Sağ kanatta başlayan Trabzonspor atağında Adrian'ın pasında Gustavo Colman ceza yayının gerisinde topla buluştu. Colman savunma arkasına sızan Paulo Henrique'ye pasını verdi. Henrique de sol çaprazdan aldığı topu düzeltip vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0

Kalan dakikalarda Trabzonspor farkı artırmaya, Karabükspor ise beraberliği yakalamaya çabaladı ancak başka gol olmadı. Böylece Trabzonspor ligdeki 2. galibiyetini alarak Avrupa Ligi öncesi moral kazandı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Karabükspor ise 7 puanda kaldı.