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AVM'ye götürülen öğrenciler, yürüyen merdivende düştü: 12 yaralı (2) - Yeniden

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek, düşen 12 ilkokul öğrencisi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı

23 Ekim 2018 18:38

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek, düşen 12 ilkokul öğrencisi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 
Olay, sabah saatlerinde, merkez Canik ilçesinde meydana geldi. Fatih İlkokulu\'ndan bir grup öğrenci, gezi için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden 12\'si, dengesini kaybederek, düştü. Düşerken, birbirine çarpan çocuklar, yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle öğrenciler, ezilmekten son anda kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 12 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı haber alan veliler de hemen hastanelere koştu.

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