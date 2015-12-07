AVM'lerde en çok erkekler vakit geçiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2014-2015 döneminde faaliyet türü ve hane halkının aylık gelir grubuna göre kişi başına faaliyet sürelerine dair araştırması, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Cinsiyete göre faaliyet sürelerine bakıldığında, yemek ve diğer kişisel bakıma erkekler, ortalama 2 saat 46 dakika süre ayırırken, kadınlarda bu, ortalama 2 saat 43 dakika oldu. Hanehalkı ve aile bakımına ayrılan süre kadınlarda ortalama 4 saat 17 dakika olurken, erkeklerde 51 dakika olarak gerçekleşti.

Hürriyet'teki habere göre, son dört hafta içinde yapılan veya katılım sağlanan faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, kadınlar en çok tv izleme, akraba ve arkadaş ziyaretleri, alışveriş merkezi dolaşma ve kitap okumaya vakit ayırırken, erkekler gazete ve dergi okumayı, radyo dinlemeyi, alışveriş merkezinde gezmeyi ve sosyal medyada vakit geçirmeyi tercih etti.

Bu noktada, AVM’lerde dolaşma oranı kadınlarda yüzde 38.3 iken, erkeklerde yüzde 42.8, sosyal medyada vakit geçirme ise kadınlarda yüzde 26.2, erkeklerde yüzde 41.7 oldu.