AVM’lerde acil çıkış kapılarının açık olması güvenli mi?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski İstanbul İtfaiye Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, AVM’lerdeki “acil çıkış”kapılarının açık olmaları ile ilgili konuştu. Acil çıkış kapılarının sürekli kullanılması ve açık bırakılmasının ciddi bir ihmal olduğunu söyleyen Kılıç, “Çünkü o zaman basınçlandırma planı hiçbir işe yaramayacaktır. Ayrıca kapı açık bırakıldığı zaman baca etkisi yapar. Dumanı en üst kata kadar anında çeker. Bunların hepsi eksiklik ve ihmaldir” diye konuştu.

Habertürk gazetesinden Uzay Kesmen’in haberi şöyle:

Kilitli kapı yok ama…

İstanbul’da gezdiğimiz 28 AVM’de en az 3 acil çıkış kapısını kontrol ettik. Kapıların, hırsızlık veya başka gerekçelerle kapalı olup olmadığını inceledik. Kapalı bir kapı bulamadık. Her AVM’de acil çıkış kapılarının önünde farklı uyarılar var. Çoğu kapıda ise “Gereksiz yere kullananlar cezalandırılır” ve “Kapılar alarmlıdır, acil durumlar dışında açmayınız” uyarıları yer alıyor. Yangın Yönetmeliği’ne göre, acil çıkış kapılarının en az 90 dakika yangına dayanıklı ve duman geçirmez nitelikte ve sürekli kapalı olması gerekiyor. Ayrıca kapıların, kendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılması ve itfaiyecilerin ya da görevlilerin gerektiğinde içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması önem taşıyor.

Kimi AVM’lerde bu kapıların sıklıkla personel tarafından kullanıldığını ve acil çıkış kapılarının sürekli açık olduğunu gördük. Hatta bazı acil çıkış kapılarının takoz ve dubalarla duvara sabitlenerek açık kalmaları sağlanmıştı. Bu durumun büyük risk oluşturduğunu söyleyen İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski İstanbul İtfaiye Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Kapının açık bırakılmasının birinci sakıncası, eğer merdiven basınçlandırılıyor ise bütün hava o açık bırakılan yerden gireceği için basınçlandırma etkisi olmaz. Etkisi olmadığı için de katlardan bu yangın koridorlara ve merdivenlere girer. Oysa basınçlandırmanın amacı içeride her zaman 15-50 pascal arasında bir basınç olması, böylece yüksek basınç olduğu için oraya dumanın girmemesinin sağlanmasıdır” dedi.

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