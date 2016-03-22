AVM'ler boşaldı, eve siparişler patladı

Ankara Kızılay ve İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırıları, ekonomiyi de derin etkiledi. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin verilerine göre hafta sonu 900 milyon civarında satış yapan AVM'lerde hem ziyaret çi sayısında hem de satışlarda yüzde 40'lık düşüş yaşandı. Restoranlarda da işler yüzde 80 geriledi. Hafta sonu birçok kişi yemeğini restoranda yemek yerine evlere servis hizmeti veren restoranlardan söyledi. Restoranların da hafta sonu servis hizmetinin yüzde 40 arttığı bilgisi verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Ticaret Odası Restoran Yiyecek İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Ali Tatlıdil, güvenlik nedeni ile restoranların da boşaldığını söyledi. Tatlıdil, restoran ve cafelerde haftasonu düşüş miktarının yüzde 80’e çıktığını anlattı. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, restoranlarda düşen satışların evlere doğru kaydını söyledi. Eve kapanan vatandaşların özellikle fest food ürünleri başta olmak üzere evlere sipariş verdiğini belirten Şahinöz, haftasonu evlere siparişin yüzde 50’ye yakın arttığını anlattı.

Ciro azalacak

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü ise haftasonu ziyaretçi trafiğinin Türkiye genelnde azaldığını analttı. Düşüş oranının yüzde 40’a çıktığına dikkat çeken Belgü, cirolarda da aynı oranda düşüş yaşandığını belirtti. AVM’lerin geçen yılı 95 milyar TL ciro ile kapattığı düşünülürse yüzde 40’lık düşüş, 900 milyon TL olan haftasonu cirolarının 360 milyon TL azalması anlamına geliyor.

İstiklal'de işler kötü

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Beyoğlu Şube Başkanı Mahmut Altun, patlama sonrası Beyoğlu civarında işlerin durma noktasına geldiğini söyledi. Günde 2-3 milyon ziyaretçinin uğradığı ve 20 milyon TL’den fazla ticaretin döndüğü 5 binden fazla esnafın bulunduğu İstiklal Caddesi’nde satışların ve ziyaretin çok fazla düştüğüne dikkat çeken Altun, “20 milyon olan cirolar 1 milyon TL’ye düştü. Ziyaretçi sayısı ise 100 bine geriledi. Kapanan esnaf var. Bu süreçte çok fazla dükkân el değiştirir” dedi.

Turizm dernekleri, İstiklal Caddesi’nde ölümlere ve yaralanmalara neden olan terör eylemini bildiriyle kınadı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile Turist Rehberleri Birliği imzalı bildiride “Terörün her türlüsünü şiddet ve nefretle kınıyor, halkımızı ümitsizliğe kapılmamaya, bu insanlık dışı oyuna gelmemeye ve birlik, beraberlik içerisinde olmaya davet ediyoruz” denildi.

Turizmde gelecek yok

Türkiye’nin en enerjik sektörü turizm Rusya ile yaşanan kriz ve Türkiye’de son dönemde artan terör ve bombalama olaylarıyla büyük kan kaybediyor.

Wall Street Journal Türkiye turizminin kan kaybını sayfalarına taşıdı. Yüzlerce otel, pansiyon ve butik oteller satışa çıkarıldı.

Resmi verilere göre sektör 1 milyon insanı istihdam ediliyor. Habere göre ardı ardına Ankara’da ve İstanbul’da bombaların patlaması Türkiye’ye olan Avrupalı turist akımını da korkutup kaçırdı. Haberde Verisk Maplecroft’un Türkiye Analisti Anthony Skinner, “Türkiye’nin açık ve büyük oranda güvenli bir toplum olarak çekiciliği lime lime oldu” açıklamasını yaptı. Haberde otel sahipleri ve işletmecilerinin de “Bu sektörde bir gelecek yok” görüşlerine yer verildi.