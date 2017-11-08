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AVM'DEKİ OPERASYONDA BÖYLE GÖZALTINA ALINDILAR

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Bakırköy'de bulunan bir AVM'nin restoranına düzenlediği operasyonun detayları belli olmaya başladı

08 Kasım 2017 17:08

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Bakırköy\'de bulunan bir AVM\'nin restoranına düzenlediği operasyonun detayları belli olmaya başladı.  Operasyonda 4\'ü Azerbaycan uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda  9 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda; 18 Ağustos 2016\'da Beşiktaş\'ta Azeri mafya lideri Rövşen Lenkeranski (Aliyev)\'in öldürülmesinin ardından kardeşi Namık Aliyev\'in intikam için Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Namık Aliyev ve Mehmet Sabri Şirin\'in 5 milyon dolar karşılığında Rövşen Lenkeranski\'nin katillerini infaz edilmesi için anlaşma yapmak üzere buluştuklarını ileri sürüldü. Şüphelilerin yüz üstü yere yatırılarak gözaltına alınması da fotoğraf karelerine yansıdı

Görüntü Dökümü:
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-Yüzüstü yatan kelepçeli şüpheliler
-Ele geçirilen silahlar
-Operasyonla ilgili arşiv görüntüler
 
 

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