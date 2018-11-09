AVM'de yangın: 1'i ağır 3 yaralı

Kırklareli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin üst katında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dumandan etkilenen 1'i ağır 3 kişinin hastaneye kaldırıldğını açıkladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale etti. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yangın nedeniyle biri ağır 3 vatandaşın hastanede tedavi altına alındığını belirterek, "Şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. İçeride kimse kalmadı, 13 vatandaşımız tahliye edildi, 3 vatandaşımız ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Yaralılar arasında engelli çalışan kadın, yaşlı bir erkek vatandaşımız toplam 3 kişi var. Dumandan kaynaklı zehirlenme söz konusu" diye konuştu.