AVM'de telefonla konuşurken 4 kat aşağı düştü

Şişli’de, bir alışveriş merkezinde 18 yaşında olduğu belirtilen şahıs telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek 4 kat aşağı düştü. Şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Cihan Haber Ajansı'ndan Özgür Güneş'in haberine göre olay, 15.00 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 18 yaşlarında erkek olduğu belirtilen bir kişi, alışveriş merkezine girdikten sonra demir korkulukların yanında telefonla konuşmaya başladı. Telefonla konuştuğu sırada geri giden şahıs, dengesini kaybederek korkulukları aşıp eksi 4. kata düştü.



AVM’deki vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, önlem alarak bölgeyi girişlere kapattı. Sağlık ekipleri de, şahsa olay yerinde müdahale etti. Ancak şahıs, yaklaşık bir saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin incelemelerinin ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.