Kendini 'Kanadalı doktor' olarak tanıttığı kadınları evlilik vaadiyle dolandıran adam yakalandı

İstanbul'da kadınları evlilik vaadiyle kandırarak dolandıran bir kişi yakalandı. Şüphelinin, AVM'de tanıştığı kadınlara, 'Kanada vatandaşı olduğu için üzerine hat alamadığını' söyleyip pahalı telefonlar aldırdıktan sonra ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çalışma, Soruşturma Savcılığı'na başvuran kadınlar E.Ç.(52), C.A.(50) ve O.Ö.(53)'nun şikayetçi olması üzerine, başlatıldı. Kadınların ifadelerinde, şüpheliyle bir AVM'de tanıştıklarını ve kısa sürede arkadaşlıklarının ilerlediğini anlattıkları öğrenildi. 3 kadın da Kanadalı bir doktor olarak tanıdıkları kişinin, kendilerine evlenme teklif ettiğini söyledi. Kadınlardan biri "Kanadalı olduğu için üzerine hat alamadığını söyledi. Üzerine hat ve pahalı telefonlar aldım, nasıl olsa evleneceğimiz için... Birlikte Kanada'ya gidince borcunu ödeyeceğini söylemişti ancak daha sonra ortadan kayboldu" dediği öğrenildi.

AVM'de yakalandı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadınların ifadeleri üzerine şüphelinin eşkalini belirledi, onların şüpheli ile tanıştıkları Şişli'deki bir AVM'de çalışma başlatıldı. Mağdur kadınlardan birininin, uzaktan gösterilen şüpheliyi AVM'de teşhis etmesi üzerine operasyon yapıldı. Şüpheli Ferit Ö.(55) gözaltına alındı. Poliste sorgusu yapılan şüpheli Ferit Ö.'nün daha önceden "Dolandırıcılık", "hırsızlık", "belgede sahtecilik" gibi suçlardan 26 kez polis tarafından yakalandığı belirlendi. Şüpheliyle ilgili ayrıca 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ayrıca 8 farklı suçtanda çeşitli mahkemelerden arandığı tespit edildi.

Poliste sorgulanan şüpheli, kadınları dolandırmadığını aralarının bozulması üzerine onlardan ayrıldığını iddia etti. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.