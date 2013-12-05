AVM'nin ışığında penis görüp şikayet ettiler

AntalyaTahıl Pazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde kısa süre önce faaliyete geçirilen dev alışveriş merkezine ait binanın üzerindeki ışık oyunları kriz yarattı. Binanın üzerinde hareketli ışık oyunları ile yansıtılan şekillerin müstehcen olduğunu savunan bazı vatandaşlar Tahıl Pazarı Muhtarı Bayram Korkmaz’ı arayarak,"binadaki hareketli şekiller penise benziyor rahatsız oluyoruz. Bir şeyler yap muhtar" diyerek şikâyetçi oldu.

'Bir şeyler yap muhtar!'

Hürriyet'ten Selim Uzun'un haberine göre, bina üzerindeki şekillerden rahatsız olan bazı vatandaşların kendisine telefonla ulaştığını belirten Muhtar Korkmaz, “Muhtarlığı arayıp, ‘Binadaki hareketli şekiller penise benziyor rahatsız oluyoruz. Bir şeyler yap muhtar’ diyerek yardım istedi. İlk telefonda işletiliyorum sandım” diye konuştu.

'Valiliğe yolladım'

Muhtarlığı süresince buna benzer bir şikayet almadığını belirten Korkmaz, “Alışveriş merkezi ile ilgili böyle bir şikayet alacağım aklıma gelmezdi. Zaten bu şikayeti mantıklı da bulmadım. Ama vatandaşımızı Antalya Valiliği ve Kaymakamlığa yönlendirdim. Ben böyle bir konuyla ilgi bir şey yapamam” dedi.

Esnaf yorumladı

Bölge esnafı ise binada kullanılan ışık oyunlarının son derece estetik olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bazı garip şekiller gerçekten var. Fakat genel anlamda dikkat çekici ve güzel bir bina yaptılar. Bazı arkadaşlarımızın hayal gücü fazla çalışıyor sanırım.”

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