AVM'de korkutan olay; denemek için giydiği pantolondan yarasa çıktı!

İstanbul Levent'teki Kanyon alışveriş merkezinde pantolon almak için bir mağazaya giren kadının denediği giysiden yarasa çıktı. "Yarasalardan solunum yoluyla da kuduz bulaşabilir" diyen kimya profesörü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, Fransa’da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul’a gelen kimya yüksek mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için 13 Ekim’de Levent’te bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi’ne gitti. Burada Marks and Spencer mağazasına giren Cotton, beğendiği pantolonu denemek isterken, içine saklanan yarasaya temas etti.

Şoka giren Cotton, “Kıyafeti kontrol eden görevliler, yarasa olduğunu söyledi. Yarasaların dokunmakla, yaralamakla değil solunum yoluyla kuduz bulaştırdıklarını bildiğim için kafese konulup bana verilmesini istedim. Umursamaz bir tavırla çiçeklerin arasına koydular ve uçup gitti” diye konuştu.

" 3 aşı daha olacağım"

Olaydan kimin sorumlu olduğu konusunda bir türlü anlaşamadıklarını söyleyen Cotton, “İlk müdahaleyi AVM bünyesindeki doktor ve hemşire yaptı. Doktor bana, 'Yarasadan kuduz bulaşmaz' dedi. Durum tespit raporu hazırlandı, AVM görevlisiyle hastaneye gittik. Enfeksiyon kuduz bölümünün bulunduğu başka bir hastaneye yönlendirildik. Doktor, midem bulanır ve ateşim çıkarsa gelmemi söyledi. Gittiğim başka bir hastanedeki doktor, yarasaların çok tehlikeli olduğunu, solunum yoluyla kuduz bulaştırdıklarını söyledi. Başka bir hastanede kuduz aşısı oldum. 2 aşı vuruldum, 3 aşı daha olacağım” dedi.

"Müşterileri eğlendiriyor"

2 Kasım’da Fransa’ya döneceğini belirten Prof. Cotton, “Bu olay beni ve ailemi psikolojik travmaya uğrattı. Uyuyamaz oldum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. AVM’nin birçok yerine ve olaya mağdur kaldığım mağazaya uyarıcı levhalar takılmadığı sürece de bu olayın arkasında duracağım” ifadesini kullandı.

Kanyon yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Habertürk’ün ulaştığı AVM’nin danışma görevlisi S.G. ise profesörün yarasaya eliyle dokunmadığını öne sürdü. Yarasanın nereden gelmiş olabileceği ile ilgili hiçbir fikirleri olmadığı dile getiren görevli, AVM’nin açık bölümlerinden kanatlı hayvanların sürekli girdiğini, bunun AVM’ye gelen müşterileri eğlendirdiğini kaydetti.

Marks and Spencer mağazasının yetkilisi ise daha önce de bu tarz olaylar yaşadıklarını ancak ilk defa yarasanın mağazaya girdiğini söyledi. Yetkili, AVM’nin açık bölümleri olduğu için engelleme olasılıklarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

"Solunum yoluyla da bulaşır"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. F. Gökçe İnan, “Yarasalar solunum yoluyla da kuduzu bulaştırabilirler. Hatta mağaralarda araştırma yapan görevliler yarasalardan kuduz bulaşmasın diye artı önlem alırlar. Yarasaların diğer bazı memelilere göre daha az olsa da aslında tüyleri vardır” dedi.

Mağazadan açıklama

Söz konusu mağazadan yapılan açıklamada "Tüm ürünlerimiz ve mağazalarımız global marka standartlarındadır. Olayın yaşandığı söylenen mağazamızın, içinde bulunduğu alışveriş merkezi, açık hava bir alışveriş merkezidir.Müşterimizin mağazamızda yaşadığını belirttiği bu olay, bizim için de alışılmadık ve sıra dışı bir olaydır. Kiracısı olduğumuz alışveriş merkezinin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamayı destekliyor ve varsa alınacak önlemleri takip ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine sunar, müşterimizin yaşadığı olaydan dolayı üzüntülerimizi bildiririz" denildi.