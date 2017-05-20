AVM'de eski eşine döner bıçağıyla saldırdı; herkes baktı, saldırgana bir kadın müdahale etti, kurtardı!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde cezaevi firarisi 23 yaşındaki Oğulcan A., çocuklarını görme bahanesiyle alışveriş merkezine çağırdığı boşanma davası açan eşi 21 yaşındaki Melek A.'ya döner bıçağı ile saldırdı. Olayın meydana geldiği sırada Melek A.'ya çevredeki kimse yardım etmedi. Yardıma koşan başka bir kadın oldu. Saldırgan kocaya müdahale eden kadın Melek A.'yı kurtardı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Melek A., 4 yıl önce henüz lise öğrencisiyken, ailesinin rızası olamadan kaçarak restoranlarda garsonluk yapan Oğulcan A. ile evlendi. Patlangıç Mahallesi'nde ev kiralayan çift, birlikte garsonluk yaparak geçimlerini sağlamaya başladı.

Şiddetli geçimsizlik

İki çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle zor günler geçirirken, Oğulcan A. 2012'de işlediği 'cinsel istismar' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen Ağustos ayında eşi cezaevine girince Melek A. boşanma davası açtı.

Cezaevinden firar etti

Cezasını çektiği Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 12 mayıs günü firar eden Oğulcan A., 15 Mayıs günü Melek A.'yı arayıp çocuklarını görmek istediğini söyledi. Melek A., biri 2 ve diğeri 1 yaşında olan çocuklarını alıp, buluşma yeri olarak belirledikleri alışveriş merkezine gittiğinde, Oğulcan A.'nın döner bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay yerinden kaçtı

Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Melek A.'nın yardım çığlıkları üzerine kalabalık arasından bir kadın Oğulcan A.'ya müdahale etti. Bu kadının merdivenden ittiği Oğulcan A., olay yerinden kaçtı.

Bacağında 20 santimlik bıçak yarası olan Melek A. ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Melek A.'nın bacağına 50 dikiş atıldı.

Polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi Oğulcan A, sorgusunun ardından cinayete teşebbüs suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Korku içinde yaşıyor

Hastanedeki tedavisi süren Melek A. boşanma davası açtıktan sonra tehditler almaya başladığını ve korku içinde yaşadığını söyledi. Eşi Oğulcan A.'nın cezaevinden kaçtıktan sonra, çocukları görme bahanesiyle kendisini tuzağa düşürdüğünü anlatan Melek A., "Oğulcan bana döner bıçağı ile saldırırken sadece bir kadın yardıma koştu, başka müdahale eden olmadı. Oğulcan'ı sırtından tutup yakalamaya çalışan kadın da ayak başparmağından yaralandı, 5 dikiş atıldı" dedi.

Korkuyor

Eşi Oğulcan'ın yakalanıp yeniden cezaevine girmesine karşın yine korkusunun devam ettiğini anlatan Melek A., "Acaba yine gelecek mi? Çocuklarıma ya da bana zarar verecek mi korkusu olmadan yaşamak istiyorum. Gerekirse çocuklarım onu hiç tanımadan büyüsün. Gerekli tedbirler lütfen alınsın" dedi.