AVM'de Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli

Balıkesir yeni açılan bir AVM'de bulunan balmumundan yapılma bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli halkın tepkisine sebep oldu. Balmumu heykeli gören vatandaşlar heykeli Atatürk'e benzetemedi.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre AVM'nin açılış törenine katılan vatandaşlar törene vali ve milletvekillerinin de katıldığını hatırlatan vatandaşlar "Bunu onlar da mı görmedi. Böyle rezalet olmaz" diye tepki gösterdiler. Ayrıca bir vatandaş “Biz açılışa geldik. Gelmişken de Balmumu Müzesi’ni de gezelim dedik fakat Atatürk balmumu heykeli hiç kendisine benzememiş. Biz daha çok Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e benzettik. Umarım bu yanlış düzeltilir." yorumunda bulundu.

Yapımı 100 milyon dolara mal olan AVM´nin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Zeki Kafaoğlu, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Esas Holding CEO´su Kazım Köseoğlu, ilçe belediye başkanları, Balıkesir iş dünyası ve davetliler katıldı. Merkez Altıeylül ilçesindeki adliye kavşağı yanında hizmet verecek olan AVM’de açılışa özel 28 sanatçının hazırladığı balmumu müzesi de gelen vatandaşlara sergilendi. Sergiyi ilk gün protokol üyeleri de gezdi.