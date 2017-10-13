"AVM ve rezidans yapmak için Topkapı Sarayı'nı katledecekler"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Topkapı Sarayı'nın çevresinin 1. Derece SİT alanından çıkarılmasına ilişkin kararı "Tarihi, imar rantına kurban ediyorlar. Bu cinayeti işlemeyin, tarihe saygısızlık yapmayın" diyerek eleştirdi. AKP'li Fatih Belediyesi'nin isteği üzerine alınan kararın kabul edilemez olduğunu belirten Yarkadaş, "Topkapı Sarayı'nın etrafını çevreleyen hasbahçelerin imara açılması, tam anlamıyla tarih ve doğa katliamıdır" ifadesini kullandı. Bölgenin imara açılmasıyla, Topkapı Sarayı'nın çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve siluetinin bozulacağını belirten Yarkadaş, "AVM ve rezidans yapmak İçin Topkapı Sarayı'nı katledecekler" dedi.

AKP için tarihi değerlerin hiçbir anlamının ve öneminin olmadığını belirten CHP'li vekil, "Osmanlı torunu olduğunu iddia edenlerin, bu sözlerinin boş bir demagoji olduğu görülüyor. Parayı görünce ne Osmanlı kalıyor, ne Fatih ne de Kanuni... Para İçin her şeyi yapan bir güruhtur AKP yönetimi... Bunun son örneği de Topkapı Sarayı'nın imara açılarak etrafına binalar diktirilmesi hazırlığıdır" diye konuştu.

AKP yöneticilerini, "Osmanlı'nın torunu değil, Osmanlı'nın mirasyedileri" olarak niteleyen Yarkadaş, "Deniz bitti, satacak yer kalmadı. Bu yüzden şimdi de sarayı imara açtılar. Bu zihniyet yarın Dolmabahçe Sarayı'nı da otel yapar" dedi.

Topkapı Sarayı'nın denizi gören cephesinin ve hasbahçeler olarak bilinen Sepetçiler Kasrı'ndan Ahırkapı Feneri'ne uzanan alanın inşaata açılması kararının derhal geri çekilmesi gerektiğini söyleyen Yarkadaş, "Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bu katliama göz yumarsa bir daha çıkıp tarihten, geleneklerden söz etmesin. Ranta teslim olanın ecdaddan söz etmeye hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

AKP'nin İzmir'in Efes ilçesinde de benzer bir katliam hazırlığında olduğunu belirten Yarkadaş "Efes'in SİT alanı olarak ilan edilen alanında havalimanı yapma hazırlıkları var. Avusturyalılara kazı izni vermediler bu yıl... Bunun yerine SİT alanına havalimanı yapma hazırlığına başladılar" dedi. Efes'teki tarihi kütüphanenin restoran olarak kullanıldığını da hatırlatan Yarkadaş, "AKP için en önemli şey paradır. Tarih onlar İçin alınıp satılacak bir metadır" şeklinde konuştu.

AKP'nin tarihi eserlere karşı saygısız davrandığı ve geçmişe dair hiçbir eseri yaşatmak istemediğini de belirten Yarkadaş, "Bu IŞİD kafasıdır. Onlar da tarihi eserleri yok ediyor AKP de..." ifadesini kullandı. Yarkadaş, "Tarihi kendileriyle başlatmak ve toplumun belleğini silmek istiyorlar. AKP öncesine ait hiçbir şeyin gelecek kuşaklara kalmasını istemiyorlar. Hem belleksiz bir toplum yaratmak, hem de ceplerini doldurmak İstiyorlar. Gözleri de doymak bilmiyor" dedi.