AVM otoparkları 3 saat ücretsiz

T24 - UKOME ile AVM yönetimleri arasında gerilim yaratan karara Danıştay son noktayı koydu.





30 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan alışveriş merkezlerinin otoparklarının ilk üç saat ücretsiz olması yönündeki karar, Danıştay tarafından haklı bulundu.



2. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘ücret ödenmeli’ kararını bozan Danıştay 8. Dairesi, otopark ücretlerinin ilk 3 saat sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Tarife Komisyonu’nun tespit ettiği bedel doğrultusunda belirlenmesini uygun gördü.



2007 yılında alınan karara ilişkin AVM yönetimleri İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne dava açmış ve serbest piyasa kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle karar bozulmuştu. Bunun üzerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi temyize başvurdu ve Danıştay 8. Dairesi tartışmalara son noktayı koydu.



Danıştay, otoparkların ilk 3 saat ücretsiz hale getiren kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.



Kararda şöyle deniliyor:



“Alışveriş ve ticaret merkezi gibi halkın kullanımına açık yerlerden yararlanan kişilerin, binayı kullanan kişiler kapsamında değerlendirilmesi ve otopark ihtiyaçlarının ticari amaç güdülmeksizin, binaya ait hizmet otoparklarından ve parselinden karşılanması ilgili mevzuatın gereğidir. Otoparklardan kısa süre için yararlanan kişilerden de ücret alınması nedeniyle bu otoparkların tercih edilmemesi ve parsel dışında otopark çözümü aranmasının trafiği olumsuz etkileyeceği de tabiidir. Belirtilen nedenlerle dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.”



Peki ya alışveriş merkezi yöneticileri durumu nasıl karşıladı?





'Haksız rekabet yaratır'



Bakırköy'de bulunan Caorusel Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Orhan Demir, bu kararın AVM açısından haksız rekabet yarattığını ifade etti ve şunları söyledi:



"AVM'ler 10.00 - 24.00 saatleri arasında otopark hizmetini eksiksiz ve kusursuz, kalite standartları çerçevesinde müşterilerine sunuyorlar. Bulunduğumuz bölgenin yoğunluğu ve müşteri talepleri gözönünde bulundurulduğunda, böyle bir karar; yatırımcı AVM açısından haksız rekabet ve negatif bir ayrıcalık yaratıyor.



Biz, alışveriş yapan ve katma değer yaratan müşterilerimize, otopark hizmetini ücretsiz olarak yararlandırıyoruz. Ortalama bir müşterinin AVM'de kalma süresi 1-2 saat. Bu süre içinde alışveriş yapmış olan müşteriler otopark ücreti ödemeden ayrılıyorlar. Aynı şekilde ilçe belediyeleri ve açık alanda yer alan özel otopark işletmecileri, otopark kullanımlarını belli saat aralıklarıyla ücretlendirerek halkın hizmetine sunuyorlar. Yapılan çifte standarta karşıyız."



Etiler'deki Akmerkez Alışveriş Merkezi'nin yönetimi ise kararın henüz kendilerine ulaşmadığını belirtti.







