AVM’lerin Metrekare Verimlilik Endeksi yüzde 64,5 arttı

Eylül 2021 döneminde AVM’lerin Metrekare Verimlilik Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin eylül ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Eylül 2021 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 64,5 oranında artarak 482 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Eylül 2021’de İstanbul’da 2.290 TL, Anadolu’da 1.533 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2021’de 1.836 TL olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 72,2’lik bir artış yaşandı. 2021 yılı 3. çeyrekte metrekare verimliliği 1.939 TL şeklinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, giyim kategorisinde yüzde 92,0, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 85,4, ayakkabı kategorisinde 81,0, hipermarket kategorisinde yüzde 54,4, diğer kategorisinde yüzde 50,9 ve teknoloji kategorisinde yüzde 6,2’lik bir artış yaşandığı görüldü.

Eylül 2021 dönemi, Ağustos 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ise teknoloji kategorisinde yüzde 0,6,’lık bir artış yaşanırken, hipermarket kategorisinde yüzde 0,9, giyim kategorisinde yüzde 1,2, ayakkabı kategorisinde yüzde 4,8, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 6,9 ve diğer kategorisinde yüzde 9,4’lük bir azalış yaşandığı görüldü.

AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 72,4 oranında artış göstererek 2021 üçüncü çeyrek döneminde 493 puana yükseldi.

Eylül 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 29,1’lik bir artış ile 71 puana yükseldi.

Eylül 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Ağustos 2021 ile karşılaştırıldığında da yüzde 4,1 oranında bir azalış olduğu gözlemlendi.

Ziyaret sayısı endeksinde üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 31,2’lik bir artış olduğu gözlemlendi.