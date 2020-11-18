AVM'lerdeki kafe ve restoranlar kapanacak mı?

Dün gece İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) genelgesi kapsamında Alışveriş merkezi (AVM) içindeki kafe, restoran ve lokantalar da 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek. Tedbirler kapsamında AVM'lerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Koronavirüs ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı.

Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-­al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği belirtildi.

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenlerinin kaldırılacağı öğrenildi.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.

Yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

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