AVM'ler koronavirüs endişesine karşı 'TSE Güvenli Hizmet Belgesi' alacak, izleme takımlarıyla tedbirler kontrol edilecek

Koronavirüs salgınıyla kapanmak zorunda kalan, Haziran’da açılmalarından bu yana ise mağazalarda ciro hedeflerinin tutturulamadığı alışveriş merkezleri (AVM) için Türk Standardları Enstitüsü, talep eden AVM’lere 'TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verecek.

Koronavirüs salgını endişesiyle ziyaret sayılarının düşüş gösterdiği AVM’ler tüketicide yeniden güven sağlamak için önlem alıyor.

AA’ya konuşan Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, "AVM yönetimleri 'TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecekler ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız" dedi.

Şahin sözlerine, "Bu belgeyi alan AVM yönetimi, oluşturduğu kendi izleme takımıyla ve yine bizle birlikte sürekli kendisini yenileyerek bu tedbirleri gözden geçirmek mecburiyetinde. Bugün aldığımız tedbir yarın geçersiz, yarın aldığımız tedbir de öbür gün belki daha sıkılaştırılması gereken tedbir haline gelebilir diye düşünüyoruz” diye devam etti.

TSE Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan AVM'lerin nasıl denetleneceğine ilişkin bilgi veren Şahin, "Bunlar süreli belgeler, süreç de dinamik. AVM yönetimleri belgeyi aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecekler ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız" dedi.

'Müşteri nokta atışıyla ne alacaksa onu alıp gidiyor'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise ek önlemlere atıfta bulunarak, "Uygulanan tedbirlere ek olarak yeme içme merkezlerindeki masa mesafelerinin biraz daha açılması, asansörlerimizin tek kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi, sadece yaşlıların ve 15 yaş altının kullanması, yürüyen merdivenlerin daha sık dezenfekte edilmesi ve lavabolara el değmeden girip çıkabilmek gibi önlemlerimiz var" diye konuştu.

Eskiden AVM’lerin bir yaşam merkezi olarak görüldüğünü, bir kahve içerek 2-3 saat vakit geçiren tüketici alışkanlıklarının bu süreçte değiştiğini söyleyen Altaş, "Şimdi müşteriler nokta atışıyla ne alacaksa onu belirleyip gelip alıyor ve ayrılıyor. Giriş sayılarındaki yüzde 30-40'lık kayıp cirolara bu şekilde yansımadı. Şu anda cirolar daha iyi durumda. Mesela yüzde 60 giriş sayısı yakaladığımız temmuzda yüzde 80'lere yakın ciroları yakaladık. Halkımızdan özellikle beklentimiz maske, mesafe, hijyen kullarına son derece uygun davranmaları ve tekrar kapanmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmamamız” dedi.