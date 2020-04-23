AVM'ler kapılarını açmaya hazırlanıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor.

AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye'deki 436 AVM'nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

Milliyet'in haberine göre, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'leri 8 - 15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi.

Kurallar ve hijyen sıkı olacak

Türkiye'de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şöyle devam etti: "Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz."

Yüzde 80'i normala dönmeyi planlıyor

Pek çok AVM yatırımcısı yeniden normale dönmek için çalışmalar yapıyor. Bu süreçte AVM'lerin yüzde 80'inin açılacağı tahmin ediliyor.

8 - 15 Mayıs tarihleri arasında açılmayı planlayan AVM'ler arasında Gülaylar Group, Multi, Ece Group AVM'leri olduğu öğrenildi. Gülaylar Group bünyesinde City's Nişantaşı, Meydan, Kozyatağı Carrefour AVM markaları var. Multi bünyesinde Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Erzurum, Forum Trabzon, Forum Gaziantep, Forum Mersin gibi AVM'ler bulunuyor. Ece Group bünyesinde de Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul, ANKAMall, Espark, Park Afyon, TerraCity, Antalya Migros Alışveriş Merkezi gibi AVM'ler var.