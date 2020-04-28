AVM'ler gün sayıyor; 11 Mayıs'ta kademeli, haziranda ise tam kapasite açılacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle kapanan AVM'ler açılmak için gün sayıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'leri 11 Mayıs tarihinde kademeli olarak, Haziran ayının başından itibaren ise tam kapasite olarak açmayı planladıklarını söyledi.

AVM'leri herhangi bir yasak olmaksızın kapattıklarını ifade eden Altaş, "Biz pandemi başladığı anda AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili bir tavsiye kararı aldık ve bunu uyguladık. Bizim için önemli olan halkın sağlığıdır" dedi.

"Perakendeciler kapatma kararı aldığı için kapatmak zorunda kaldık"

Sözcü'de yer alan habere göre, firmalar kapattıktan sonra AVM'lerin de kapattığını ve geniş bir kesimin iş yapamadığını ifade eden Altaş, "Perakendeciler kapatma kararı aldığı için kapatmak zorunda kaldık. Biz ilk etapta kontrollü olarak devam etmeyi düşünüyorduk. Ancak olmadı. Bu aşamada da AVM'lerin açılması için perakendecilerin talebinin oluşması lazım.



Ben AVM'leri açacağım ama büyük firmalar kepenklerini kaldırmayacak. Böyle olmamalı. Perakendeciler gerekli talebi bize iletirse ve Bilim Kurulu da bir mahsur görmezse biz 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılışa hazırız" şeklinde konuştu.

"Girişlerde maske ve eldiven şartı getirilebilir"

Marketlerde olduğu gibi önleyici tedbirler alınacağını ifade eden Altaş, "AVM'ler açıldıktan sonra her şey dünkü gibi olmayacak. Belli sayıda vatandaşın girişi sağlanabilir. İçeri girişlerde maske ve eldiven şartı getirilebilir. AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılabilir. AVM'ler içerisinde her noktada önlemlerimizi alıyoruz. Dezenfektanlar yerleştirilecek çeşitli noktalara ve AVM'lerin düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılacak. Biz kademeli olarak 11 Mayıs'ta açılışa hazırız" dedi.

"Yasak kapsamındaki mağazalar açılmayacak"

Yasak kapsamında olan mağazaların açılamayacağını da belirten Altaş, "Sinema, çocuk oyun parkları, restoran gibi alanların tekrar açılması mümkün değil. Kademeli olarak mağazalar açılacak. Ancak bu saydığım mağazaların açılması için bu mağazalarla ilgili yasakların kalkması gerekiyor. Bilim Kurulu ne öneride bulunursa biz o adımlara atacağız. Sürekli olarak Bilim Kurulu ve bakanlık ile istişarelerimiz sürüyoruz" şeklinde konuştu.

AVM'lerin dükkanını açmak istemeyen perakendecilere yaptırım uygulayabileceğini anlatan Altaş şu ifadeleri kullandı: "Biz 11 Mayıs'ta kademeli olarak, haziran ayı başından itibaren ise tamamen tam kapasite ile açılmayı planlıyoruz. Perakendeci 'Hayır ben açmıyorum' dediğinde bunun hukuki sonuçlarına katlanır. Biz bugüne kadar elimizi taşın altına koyduk, kira almadık. Perakendecinin de artık hem AVM'ler hem de vatandaş için adım atması lazım."