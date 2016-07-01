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AVM inşaatında iskele çöktü; biri ağır 7 işçi yaralandı

Alışveriş merkezinde iftar saati çalışmaya devam eden işçiler, iskeleden düştü

01 Temmuz 2016 02:33

Adana’da, bir alışveriş merkezinin ek bina inşaatında akşam yapılan çalışma sırasında meydana gelen göçükte 1’i ağır olmak üzere 7 işçi yaralandı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, bir alışveriş merkezini büyütme kararı alınınca, ek bina inşaatına başlandı. Bugün iftar saatinde de işçiler çalışmaya devam etti.

İskeleyi kuran işçiler beton dökmeye başladığı sırada iskele atılan betona dayanmayarak göçük meydana gelirken, 7 işçi göçük altında kaldı. Diğer işçiler bir taraftan göçük altında kalan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 7 kişiyi göçük altından çıkartıp ambulanslarla hastanelere gönderdi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu 2'sinin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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