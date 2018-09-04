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AVM esnafından 1 milyon lira haraç isteyen çeteye operasyon

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Mobiliyum AVM’deki esnaftan 1 milyon lira haraç istedikleri öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

04 Eylül 2018 20:04

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Mobiliyum AVM’deki esnaftan 1 milyon lira haraç istedikleri öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, alınan ihbarlar üzerine suç örgütü ve silahlı yağma şebekesi üyesi oldukları iddia edilen V.Y., M.B. ve A.U.’yu teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin Mobiliyum AVM’de bazı işyerlerinin sahiplerinden 1 milyon lira haraç istedikleri bilgisine ulaşan polis, AVM’de önlem aldı. Şüpheliler, parayı almaya geldiklerinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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