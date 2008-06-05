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Avluda banyoyu anlattı

Tuğba Özay'ın Paşakapısı Cezaevi'nde yaşadıkları

05 Haziran 2008 03:00

Ünlü manken Tuğba Özay, gece vakti cezaevi avlusunda nasıl banyo yaptığından üstsüz güneşlenme denemesine kadar birçok anısına bu kitapta yer verdi.

Neredeyse saat başı helikopterler tepemizde cirit atıyor. Üstsüz güneşlenerek kavurucu sıcaktan faydalanmaya çalışan Polonyalı arkadaşım Kristina, helikopterlerden rahatsız oldu. Ne yalan söyleyeyim ben de bir iki kez güneşten faydalanayım dedim ve helikopterleri tepemde görünce korktum.Yıldızların altında banyo

Sakat ayağım yüzünden dar olan banyoda yıkanmak çok zor. Üç gündür yıkanamıyor, bu yüzden de kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Sizin bu deli kızınız gardiyanlardan izin istedi avluda yıkanabilmek için. Koğuş arkadaşlarım da kovalarla su taşıdılar. Beş dakika içinde bir de baktım ki avlu kadınlar hamamına dönmüş. Tasını kapan gelmiş. Karanlıktı, yıldızların altındaydık.Tatlıses benim için söylüyor

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