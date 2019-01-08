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Avlanması yasak olan karaca, tüfekle öldürüldü

Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

08 Ocak 2019 18:09

Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypınar köyü mevkiindeki Üsküp devlet avlağında yaptıkları koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle öldürülmüş karaca buldu. Karaca, incelenmek üzere şube müdürlüğüne götürüldü.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"İlimiz gösterge türlerinden olan karaca (Capreolus capreolus), yoğun avcı baskısı altındadır. Ayrıca Bulgaristan sınırına çekilen tel sebebi ile son yıllarda karaca popülasyonunda hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Bu türün korunması amacıyla kurumumuzun yaptığı çalışmaların yanı sıra kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımız ile yöre halkının duyarlı davranarak şube müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde hareket etmeleri beklenilmektedir\" denildi.

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