Avlanmak için ABD'den Adıyaman'a gelen çift, iki tane dağ keçisi öldürdü

ABD’den Adıyaman'a avlanmak için gelen Michael Shaun Harris ve Emieblcek Harris, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde iki tane dağ keçisini öldürdü. ABD'li çift öldürdükleri hayvanlarla poz verdi.

Avcı Emieblcek Harris, Adıyaman’da avlanmaktan çok memnun olduğunu gelecek yılda gelmek istediğini söyledi.

Av turizmi kapsamında belirlenen avlat sahalarında 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. 2019-2020 av sezonunda 30 adet av kotası verildiği ve av turizminin 31 Mart 2020 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin yüzde 60’ı avlak alanının bulunduğu köylerde, muhtarlıklara aktarılarak köylerin cami, taziye evi, Kuran kursu gibi ihtiyaçlarında kullanıldığını söyledi.

Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin TL cezai işlem uygulandığını aktardı.



