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Avlanırken, üzerine düşen kayanın altında kalarak öldü

Mustafa ULUSOY/ALACA (Çorum), (DHA) - ÇORUM'da, arkadaşlarıyla kırsal alanda ava çıkan 43 yaşındaki Mehmet Erikli, üzerine düşen kayanın altında kalarak, yaşamını yitirdi

13 Kasım 2017 15:07

Mustafa ULUSOY/ALACA (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'da, arkadaşlarıyla kırsal alanda ava çıkan 43 yaşındaki Mehmet Erikli, üzerine düşen kayanın altında kalarak, yaşamını yitirdi. 
Olay, dün Alaca ilçesi Miyanesultan köyündeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erikli, arkadaşlarıyla birlikte ava çıktı. Erikli, avlanırken, üzerine düşen kayanın altında kaldı. Arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erikli\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla Erikli\'nin cansız bedeni, kayanın altından güçlükle çıkarıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Erikli\'nin cenazesi, otopsi için ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü. 

 

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