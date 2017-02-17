Aviva: Türkiye tahvilleri benzerlerinden iyi performans gösterebilir

Aviva Investors Global Services'in Londra merkezli gelişmekte olan piyasalar borçlanma araçları müdürü Liam Spillane 15 Şubat tarihli notunda, "Eğer dış ortam genel anlamda piyasanın sabit ya da pozitif kalmasına izin verirse ve eğer gelişmekte olan piyasalar borçlanma araçlarına yatırımcı girişinden güçlü teknik destek görmeye devam edersek, Türkiye, olumsuz algı ve pozisyonlanma nedeniyle bazı benzerlerine göre daha iyi performans gösterebilir" dedi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Spillane, "Piyasalar yıl başında Türkiye konusunda fazlaca ayı konuma geçti ve tartışmalı da olsa halihazırda bu durum bir derece sürüyor. Ancak, geçtiğimiz hafta görece güçlü performans bir kısım ağırlık azalt pozisyonlanmayı dışlamış görünüyor" dedi.

Ayı piyasası nedir?

Ayı piyasası kavramı sadece forex işlemleri için değil, bütün finansal piyasalar için (hisse senetleri, tahvil piyasası) sıkça kullanılan bir terimdir. Ayı piyasası, İngilizce bearish market olarak adlandırılmaktadır. Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer bir önceki tepe seviyesinden %20 aşağı yönlü bir hareket olması gerekmektedir.



Ayı piyasasının ne kadar süreceği hakkında genel bir kanı olmamakla birlikte, fiyatların uzun bir süre daha düşmeye devam edeceği beklenir. Ayı piyasası etkisi altındaki bir piyasada bulunan ürünlere talep azalmaktadır. Talep azaldığı için de kimse o ürünleri almak istememekte ve fiyatlar da düşmeye devam etmektedir.



Boğa piyasası ise ayı piyasasının tam tersi olarak, ilgili piyasanın uzun bir süre daha yükseliş trendinde olacağını, o piyasadaki ürünlere olan talebin artmakta olduğunu göstermektedir.