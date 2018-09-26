Avesta Yayınları'ndan çıkan 3 kitap için toplatma kararı

Hakkâri Çukurca Sulh ve Ceza Hakimliği, Avesta Yayınları’ndan çıkan Kürt Ulusal Hareketi, Kürtler ve Kürdistan, 1880 Kürt Ayaklanması kitapları için toplatma kararı verdi. Hakimliğin kararında kitapların “halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında kalabileceği değerlendirmesi ile ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana gelebileceği” gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Kararda "kitapların basımı, çoğaltılması, dağıtım ve satışının yasaklanması ve mevcut kopyalarının toplatılmasına karar verildi" denildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, mahkemenin geçen12 Eylül’de aldığı kararla yasakladığı kitaplar şunlar:

-Kürt Ulusal Haraketi, Chris Kutschera, Fransızcadan Çeviren: Fikret

Başkaya, 2001

-Kürtler ve Kürdistan, Abdurrahman Qasimlo, İngilizceden Çeviren:

İbrahim Bingöl, 2009

-1880 Kürt Ayaklanması, Şeyh Ubeydullah Nehri, Celîlê Celîl, Rusçadan

Çeviren: Yaşar Abdülselamoğlu, 2014

Daha önce de önce de Avesta Yayınları’nın 9 dokuz kitabı İdil, 1 kitabı da Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından yasaklanmıştı