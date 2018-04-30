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BBC Türkçe

Avengers: Infinity War ilk haftasonunda gişe rekoru kırdı

Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filmi dünya çapında gösterime girdiği ilk haftasonunda tahmini 630 milyon dolar hasılat yaparak gişe rekoru kırdı.

30 Nisan 2018 17:12

Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filmi dünya çapında gösterime girdiği ilk haftasonunda tahmini 630 milyon dolar hasılat yaparak gişe rekoru kırdı.

Geçen yıl The Fate of the Furious filminin ilk haftasonu gösterimindeki 542 milyon dolarlık hasılat rekoru da kırılmış oldu.

Yeni Avengers filmi henüz Çin'de gösterime girmedi.

Filmin sadece ABD'de 250 milyon dolar kazanarak haftasonu gişe rekorunu da kırdığı tahmin ediliyor.

Star Wars: The Force Awakens (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmi haftasonu gişesinde 248 milyon dolar kazanç sağlamıştı.

Film endüstrisini takip eden Exhibitor Relations resmi rakamların bugün geç saatlerde açıklanacağını bildirdi. Ancak tahminler genellikle resmi rakamlara yakın çıkıyor.

Joe ve Anthony Russo kardeşler tarafından yönetilen Infinity War'ın maliyeti 300 ile 400 milyon dolar arasındaydı.

Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Chris Pratt, gibi yıldızlar serinin birinci bölümünde rol aldı. Filmin ikinci bölümü Mayıs 2019'da gösterime sokulacak.

Avangers filmi Iron Man filminden 10 yıl sonra yapıldı. Iron Man süper kahramanların yer aldığı filmlerin önünü açmıştı.

İlk Avengers filmi 2012 yılında gösterime girmiş ve ABD'de 207 milyon dolar hasılat yapmıştı. İkinci Avengers filmi ise 191 milyon dolar kazanç sağladı.

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