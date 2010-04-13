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Yaşam

Avea 'AloDoktorum'

Avea yeni bir uygulamayla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 'AloDoktorum' hizmeti ile Avea aboneleri sesli ve görüntülü danışmanlık alabilecekler.

13 Nisan 2010 03:00

 T24-Avea’nın, Acıbadem Mobil Sağlık işbirliği ile hayata geçirdiği “AloDoktorum” hizmeti ile aboneler, sesli ve görüntülü arama yaparak, doktorlardan sağlık konularında danışmanlık ve acil durumlarda yönlendirme alabilecek.

        
Basın toplantısında Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, Türkiye’nin doktor, hemşire, hasta yatağı gibi göstergelerde AB ve OECD ortalamalarının gerisinde bulunduğuna işaret ederek, bu noktadan hareketle böyle bir hizmet başlattıklarını söyledi.
        

Kaplan, GSYİH’dan sağlığa ayrılan payın ABD’de yüzde 16, AB ortalamasında yüzde 9, Türkiye’de ise yüzde 6 olduğunu belirterek, ABD’de 7 bin 300 dolar, AB ortalamasında 2 bin 400 dolar olan kişi başına sağlık harcamasının ise Türkiye’de sadece 800 dolar düzeyinde bulunduğunu kaydetti.
        

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için öncelikleri arasında yer alan sağlık sektöründe son teknolojilerin etkin bir biçimde kullanılmasına ve bilgiye hızlı bir biçimde erişim sağlanmasına altyapı hazırlamayı hedeflediklerini ifade eden Kaplan, 3G teknolojisiyle önem kazanan mobil iletişim ile uzaktan bakım hizmetlerinin verilmesinin hastalar için doğru bir yönlendirme sağladığını, sağlık kurumlarının iş yükünü düşürdüğünü, günlük bakım süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ve verimliliğin artmasına imkan tanıdığını anlattı.
        

Kaplan, görüntülü konuşma için gerekli 3G altyapısı ile halihazırda 81 ilin kapsama alanları içinde yer aldığını, her şehirden abonelerin bu hizmetten yararlanabileceğini söyledi.

“100 BİN KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”


Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Özgür Turgay ise proje kapsamında gelecek çağrılara yönelik olarak 20 pratisyen hekimin görevlendirildiğini belirterek, proje ile 2010 yılı sonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.
        

AloDoktorum Servisi ile aboneler, 9911 numarasını sesli veya 3G teknolojisi ile görüntülü arayarak kendi sağlıkları, genel sağlık bilgileri ve tıp bilimiyle ilgili merak ettikleri soruları doktorlara sorabiliyorlar. Servis, teşhis öncesine yönelik tedbirleri ve tedavi tanımlanması sonrasına yönelik koruyucu önlemleri kapsıyor.
        

Aylık 5 lira olan AloDoktorum servisi üyeliği kapsamında, sesli veya görüntülü yapılan görüşmeler dakikası 20 kuruş ile ücretlendiriliyor. Abonelik için 2 Mayıs 2010 tarihine kadar başvuran ilk 3 bin kişiye yönelik kampanya ile, bu aboneler 1 ay boyunca üyelik ücreti ödemeyecek.

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