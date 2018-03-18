T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avda arkadaşı vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, avda dinlendikleri sırada H

18 Mart 2018 14:33

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, avda dinlendikleri sırada H.H.\'nin silahının ateş alması sonucu arkadaşı Y.B. yaralandı.
Olay dün gece, Kaynaşlı Yörük köyünde meydana geldi. Ava çıkan H.H. ve Y.B. dinlenmek için mola verdi. Bu sırada H.H.\'nin elinde bulunan tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Y.B.\'nin yaralanmasına neden oldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Y.B.\'ye ilk müdahalede bulundu. Karnından yaralanan Y.B. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. H.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCE KaynaşlıOlayKaynaşlı YörükAvaBuSilahtanArkadaşınınAcilKarnından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24