T24 LogoT24 Logo
Çevre

Avcıydı, av oldu

Köpekbalığı yüzgeci çorbasına talebin artmasının, köpekbalıklarının soyunun tükenmesi tehlikesini artırdığı bildirildi.

03 Kasım 2008 02:00

Yırtıcılığıyla bilinen köpekbalıklarının 'köpekbalığı yüzgeci' çorbasına talebin artmasıyla, kaçak avcılığın patlamasına bağlı olarak, soylarının tükenebileceği bildirildi.

Avustralya hükümeti ve yaban hayatı koruma derneklerinin ortaklaşa hazırladığı raporda, hükümetlerden yasadışı köpekbalığı avıyla mücadele etmeleri istendi.

Raporla birlikte yapılan açıklamada, "Köpekbalığı talebi artarken, köpekbalığı sayısı iyice azalıyor" denildi. Raporda ayrıca 5 köpekbalığı türünden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Küresel olarak köpekbalığı avının artışındaki en önemli etken, Asya'da köpekbalığı yüzgecine olan taleptir. Bu talep, yasadışı avı körüklüyor, ayrıca yüksek miktardaki yasal avın sürdürülebilirliğini şüpheli hale getiriyor" ifadesi kullanıldı.

Köpekbalığı yüzgeci ihraç eden ülkelerin başında Çin, Malezya, Endonezya, Tayland ve Tayvan bulunuyor.Raporda, ayrıca yasal köpekbalığı avı yapan ülkelerin başında gelen 20 ülkeden sadece altısının, yani Tayvan, Meksika, ABD, Japonya, Malezya ve Tayland'ın, BM'nin 2000'de yaptığı köpekbalığı sayılarının uygun biçimde kullanılmasını planlama çağrısına uyduğu kaydedildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü uzmanlarının bugün Roma'da başlayan ve köpekbalıklarını korumak için alınacak önlemleri görüşeceği toplantısı ise perşembeye kadar devam edecek.

İlgili haberler:

Kanserle mücadelede köpekbalığı umudu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24