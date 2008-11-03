Avcıydı, av oldu

Yırtıcılığıyla bilinen köpekbalıklarının 'köpekbalığı yüzgeci' çorbasına talebin artmasıyla, kaçak avcılığın patlamasına bağlı olarak, soylarının tükenebileceği bildirildi.Avustralya hükümeti ve yaban hayatı koruma derneklerinin ortaklaşa hazırladığı raporda, hükümetlerden yasadışı köpekbalığı avıyla mücadele etmeleri istendi.Raporla birlikte yapılan açıklamada, "Köpekbalığı talebi artarken, köpekbalığı sayısı iyice azalıyor" denildi. Raporda ayrıca 5 köpekbalığı türünden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.Açıklamada, "Küresel olarak köpekbalığı avının artışındaki en önemli etken, Asya'da köpekbalığı yüzgecine olan taleptir. Bu talep, yasadışı avı körüklüyor, ayrıca yüksek miktardaki yasal avın sürdürülebilirliğini şüpheli hale getiriyor" ifadesi kullanıldı.Köpekbalığı yüzgeci ihraç eden ülkelerin başında Çin, Malezya, Endonezya, Tayland ve Tayvan bulunuyor.Raporda, ayrıca yasal köpekbalığı avı yapan ülkelerin başında gelen 20 ülkeden sadece altısının, yani Tayvan, Meksika, ABD, Japonya, Malezya ve Tayland'ın, BM'nin 2000'de yaptığı köpekbalığı sayılarının uygun biçimde kullanılmasını planlama çağrısına uyduğu kaydedildi.BM Gıda ve Tarım Örgütü uzmanlarının bugün Roma'da başlayan ve köpekbalıklarını korumak için alınacak önlemleri görüşeceği toplantısı ise perşembeye kadar devam edecek.