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Avcıların vurduğu yaralı şahin, tedaviye alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da avcılar tarafından vurulduğu belirlenen yaralı şahin, tedaviye alındı

20 Ocak 2019 14:46

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da avcılar tarafından vurulduğu belirlenen yaralı şahin, tedaviye alındı.
Amasra tünel girişinde yaralı şahini gören sürücü, aracını durdurdu. Şahini yakalayıp, aracına alan sürücü, Karaçay Mahallesi girişindeki polis noktasına götürerek hayvanı memurlara teslim etti. Polisler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. Gelip yaralı şahini teslim alan ekipler, hayvanı veterinere götürdü. Veteriner hekim Tolga Kandıralı\'nın müdahale ettiği şahinin kanadına saçmaların isabet ettiği tespit edildi. 

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