Avcıların vurduğu dağ keçisine tedavi

Ferit DEMİR/ MAZGİRT (Tunceli ),(DHA)- TUNCELİ\'nin Mazgirt ilçesinde avcılar tarafından tüfekle vurulduğu belirlenen dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü\'nde tedaviye alındı.

İlçenin Kalearkası yakınlarında vatandaşlar, yaralı halde dağ keçisi buldu. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından tüfekle vurulduğu belirlenen dişi keçiye ilk müdahale bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü\'ne getirilen yaralı dağ keçisi, burada tedaviye alındı. Vücudundaki saçmalar ameliyatla çıkarılan keçi, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.

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