Avcıların tuzağına yakalanan keklikler kurtarıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da arazide avcılar tarafından kurulan tuzağa yakalanan 2 keklik, ekipler tarafından kurtarılarak tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, yapılan arazi kontrollerinde, arazide keklik avlamak için 8 farklı noktaya kurulmuş tuzak düzeneğini ve bu tuzaklara ayaklarından yakalanmış 2 kınalı kekliği fark etti. Tuzağa yakalanan keklikler yapılan sağlık kontrolleri sonrası doğaya yeniden salındı. Tuzağı kuran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Yetkililer belgesiz ve usulsüz avcılığa karşı çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bilgisini verdi.



FOTOĞRAFLI