Avcılardan 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Akdoğan Avcılar Derneği üyeleri, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Tokat Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen avcılar, burada basın açıklaması yaptıktan sonra Tokat Askerlik Şubesi\'ne yürüdü. Avcılar, 380 üyenin gönüllü askerlik başvuru dilekçesini askerlik şubesine teslim etti. Akdoğan Avcılar Derneği Başkanı Abdurrahman Utuş, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Avcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hacı Karagöllü ise \'\'Avcılar, askerliğe en hazır sivil toplum örgütüdür; çünkü hareketli ve hareketsiz hedeflere atış yaparlar. Attığını vurur, zor arazi şartlarında yürür. Bunun için Mehmetçik\'e en büyük desteği vermeye hazırız\'\' dedi.

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