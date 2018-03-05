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Avcılardan Mehmetçiğe destek

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA)- TOMARZA Avcılar Kulübü üyeleri, Afrin harekatına destek verdiklerin belirterek, gerekirse Mehmetçik ile birlikte bu mücadelede yer alacaklarını söyledi

05 Mart 2018 15:45

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA)- TOMARZA Avcılar Kulübü üyeleri, Afrin harekatına destek verdiklerin belirterek, gerekirse Mehmetçik ile birlikte bu mücadelede yer alacaklarını söyledi.
Tomarza Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa İlhan Helvacıoğlu\'nun öncülüğünde Tomarzalı avcılar, Tomarza Şıhbarak Mahallesi\'nde bir araya geldi. Başkan Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, \"Tomarza Avcılar Kulübü olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzun tüm dünyanın bilmesini isteriz. Bizler, Mehmetçiğimizle omuz omuza savaşmaya hazırız. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz\" dedi.

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