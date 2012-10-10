Avcılar'daki transfobiye suç duyurusu

İstanbul Avcılar'daki Meis sitesinde linç edilmek istenen translar, LGBT örgütleriyle birlikte 10 Ekim’de Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar.

LGBT örgütleri ve Avcılar Denizköşkler Mahallesi sakini transların yayımladığı bildirinin tam metni şöyle:

“Birkaç haftadır Avcılar Denizköşkler Mahallesi sakini translara karşı nefret söyleminin en açık örneklerinden biri yaşanıyor. Aynı bölgede yaşadığı söylenen kişiler meşaleleriyle transların evlerinin önünde toplanarak, transların bölgeden ayrılmalarını istiyor, aksi takdirde kendilerini yaşatmayacakları tehdidini savuruyorlar. Polis ve yöneticiler ise bu duruma seyirci kalmakla yetiniyor.

6 Ekim cumartesi gecesi bina önünde toplanan kalabalık, ancak olayın sosyal medyada duyulması, basın, LGBT örgütleri avukatlarının, LGBT ve insan hakları aktivistlerinin bölgeye hareket ettiği bilgisi üzerine dağılmıştı.

Çoğunluğu mülk sahibi olan transların evlerinden atılmak istenmesinin asıl nedeninin bölgedeki emlak fiyatlarındaki artış eğilimi olduğu pek çok basın organı tarafından yazılmıştır.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi sakini translar, LGBT örgütleri ve İnsan Hakları Savunucuları olarak, translara yönelik bu ayrımcı ve nefret suçu anlamına gelen organizasyonu düzenleyenler ile translara yönelik saldırılara seyirci kalan, dolayısıyla görevini yerine getirmeyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere 10 Ekim 2012 Çarşamba günü, saat 13:30’da Çağlayan Adliyesi B kapısı’nda buluşuyoruz.

Basın açıklamamızda sizleri de aramızda görmeyi dileriz!”