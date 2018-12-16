AVCILAR'DAKİ KAZADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

*Aracın aydınlatma direğine çarpmasıyla yaralanan 4 kişiden 1\'i öldü.

*Kaza sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)

Avcılar\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1\'i hayatını kaybetti.

Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Hüseyin Can Almurat (24)\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 DGB 90 plakalı otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralılar Hüseyin Can Almurat (24), Merve Dağ(21) ve Cansu Üzüm\'ü ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi\'ne, ağır yaralanan Emre Bilgiseven\'i ise çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Emre Bilgiseven\'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayı gören İsmail Aslan \"Kazayı gördüm. Yukarıdan geliyordu. Bizde az ilerde çay içiyorduk. Hızlı geliyordu. Refüjdeki direğe vurdu. Bizde koştuk geldik. 2 kadın 2 erkek 4 kişi vardı arabada. Kadınların durumu iyiydi. Birini buraya yatırdık. Bilinci yerindeydi ama birinin durumu kötüydü. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti\" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından yaşananlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçtan yaralı iki kişi çıkıyor. Çevredekiler kaldırıma oturan yaralıların yardımına gidiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yaralıların araçtan inmesi

-Çevredekilerin yanlarına gitmesi

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Olay yerinden görüntüler

-Ölenin vesikalık resmi

-Röp.

-Genel ve detaylar

16.12.2018 - 13.20-Haber Kodu : 181216056

16.12.2018 -14.10- Haber Kodu : 181216063

16.12.2018 -14.11- Haber Kodu : 181216064

