Avcılar'da uyuşturucuya karşı kapsamlı mücadele

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Kaymakamı Hulusi Doğan, \"Bağımlılık bana göre, verem, kanser veya kolesterolden daha önemli. En kolay tedavi; hiç başlatmamak. Bunun bilinciyle öncelikle eğitimi göz önüne alarak hareket ediyoruz\" dedi.

Kaymakam Doğan, ilçedeki kamu kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla 2017 yılında bağımlılıkla mücadelede neler yapıldığı ve önümüzdeki dönem neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Doğan, her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda eğitime büyük önem verdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Risk altındaki ailelerin çocuklarına yönelik dışarıda seansı 300-400 TL olan \'Benim Oyunum Benim Terapim\' projesi için görevlileri eğittik, 10 mahalledeki okullara oyun odaları oluşturduk geçen yıl 1300 çocuğu rehabilite ettik. Yine risk tehdidi altındaki çocuklara İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Valiliği\'nin desteği ile \'Sanat Çocuğun Oyunudur\' (SANÇO) projesi ile çocuklara başta kendilerine sunulabilecek kötü alışkanlıklar olmak üzere çeşitli konularda \'Hayır\' diyebilmeyi öğrettik, öğretiyoruz. Lisede uzmanlarımız, \'1 kereden çok şey olur\' konulu konferanslar veriyor. Çeşitli ailevi sorunları çözümü için imam, muhtar, öğretmenler beraber evde ziyaret ederek onlara devlet olarak yanlarında yakınlarında olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Müftüğümüzle cuma namazlarından önce cami cemaatine bağımlılığın ne kadar sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu, çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatıyoruz. Cemevinde, kahvelerde bilgilendirici seminerler veriyoruz. Kuran kursu öğreticilerine eğitimlerde bulunuyoruz. Yaşamın her alanında eğitim veriyoruz.\"

\"HERKESİN ÇOCUĞU BAĞIMLI OLABİLİR\"

Kaymakam Hulusi Doğan, uyuşturucu kaçakçıları ile mücademede polisiye önlemlerin de üst düzeyde olduğunu, en başarılı ilçeler arasında bulunduklarını, 1 yılda 670\'ten fazla gözaltı ve 170\'i aşkın tutuklama gerçekleştiğini, okul çevrelerinde risk durumuna göre sürekli güven timlerinin görev yaptığını anlattı. Doğan, aile hekimlerinin de bu konuda mücadeleye dahil edildiğini, Kaymakamlık binasında oluşturdukları bağımlılık önleme merkezine başvuranlara ön rehabilitasyon ve rehberlik hizmeti verildiğini, AMATEM, ÇEMATEM ve Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevklerinin yapıldığını belirtirken, şöyle dedi;

\"Uyuşturucu ve bağımlılık ile her alanda, güvenlik, eğitim, sağlıkta topyekun mücadele ediyoruz. Bağımlılık bana göre verem, kanser veya kolesterolden daha önemli. Bunları yapmazsak gelecekte çok büyük sıkıntılar yaşamaya mahkum olacağız. Bazen, \'Cezaları arttırın, içeni de satanı cezalandırın\' deniliyor. İran ve Suudi Arabistan\'da cezası idam. İran’da 7 milyon bağımlı var. En önemli konu eğitim. En kolay tedavi; hiç başlatmamak. Elimizden geleni göstereceğiz. Vicdani hukulu sosyal dini görev olarak yaklaşıyoruz. Aileler de muhakkak hassasiyet göstermeli. Unutulmamalı ki; Herkesin çocuğu bağımlı olabilir. Son dönemde sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı arttı. Fakir, ekonomik, sosyal psikolojik sorunu olan ailelerde bu konu daha çok arttığı için belki Avrupa’nın ilk sıralarında olabilecek duruma gitmenin riski içindeyiz. Topyekun mücadele edeceğiz. İşin kolayına gitmeyeceğiz.\"



(FOTOĞRAF)