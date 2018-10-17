AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 





Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Güven Timleri Avcılar\'da uyuşturucu alışverişi sırasında baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo 888 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ekim\'de Avcılar\'da şüpheli davranışlarda bulunan iki kişiyi takibe aldı. Şüpheli kişilerin yanına gelen E.G\'nin montunun cebinden çıkardığı uyuşturucu maddeyi vermesi ve para alması üzerine polis ekipleri baskın düzenleyerek E.G. ile şüpheli F.K. ve B.D.\'yi gözaltına aldı. F.K.\'nın yapılan üst aramasında 1.88 gram eroin, E.G.\'nin üst aramasında ise 1.89 gram Skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 270 lira ele geçirildi. Polis ekipleri E.G.\'nin evinde de arama yaptı. Aramalarda 1 kilo 882 gram eroin bulundu. E.G. tutuklandı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Güven Timlerinin şüpheli E.G.\'nin evinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-E.G.nin evinde yapılan aramalar

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

