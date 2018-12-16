AVCILAR'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI(2)

*Aydınlatma direğine çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

*Kaza sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Avcılar\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından yaşananlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçtan yaralı iki kişi çıkıyor. Çevredekiler kaldırıma oturan yaralıların yardımına gidiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yaralıların araçtan inmesi

-Çevredekilerin yanlarına gitmesi

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

--Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar