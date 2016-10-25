Avcılar'da tekstil atölyesinde patlama; 1 kişi hayatını kaybetti

Avcılar'daki tekstil atölyesinde ütünün buhar kabininin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde saat 09.00 sıralarında patlama meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan beş katlı binanın en üst katında bulunan buhar kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırılırken, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Bazı çalışanların olayın şoku ile ağladıkları görüldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mert Yılmaz (37), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.