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Avcılar'da tapu dolandırıcılarına operasyon, 9 kişi gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan 9 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2017 19:26

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR\'da sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan 9 kişi gözaltına alındı.
Yurtdışında yaşayan bir kişi, arsasının kendisinden habersiz şekilde satıldığını öğrenmesi üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple satışta ismi geçen şüphelileri belirledi. 
 
NOTER\'DE YARIM MİLYONLUK ARAZİYİ SATARKEN YAKALANDILAR
Ekipler izledikleri şüphelilerin Avcılar\'daki bir noterde, Hadımköy\'de bulunan 500 milyonluk bir arazinin satış işlemleri yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi. Baskında R.C., T.D., A.S., H.K., K.D., B.K., C.D. ile A.Ö. ve Ö.D. isimli kadınlar gözaltına alındı. 
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda sim kart ve sahte belgeler ele geçirildi. 
Operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 
 
5 TUTUKLU, 2 ADLİ KONTROL
A.Ö. ve Ö.D. isimli kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
Diğer 7 şüpheli ise \'Nitelikli dolandırıcılık\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Suç işleme amacıyla örgüt kurmak\', \'Rüşvet\' ve \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarını işlediği gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.C., T.D., A.S., H.K. ve K.D. çıkartıldıkları mahkemede tutuklanırken, B.K. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
SAHTE BELGELERLE SATMIŞLAR
Şüphelilerin, miras kalan kişileri tepsit ettikleri ve adlarına düzenlendikleri sahte belgelerle satışı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

 

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