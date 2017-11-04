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Avcılar'da sokak hayvanları kışı sıcak geçirecek

İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yaşayan sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezinde misafir olan hayvanlar için kış mevsimi hazırlıklarına devam ediyor

04 Kasım 2017 14:05

İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yaşayan sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezinde misafir olan hayvanlar için kış mevsimi hazırlıklarına devam ediyor.

​Avcılar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde misafir olan sokak hayvanlarının yaşadıkları alanların önü branda yardımı ile kapatılırken, üşümemeleri için altlarına yorgan ve battaniye seriliyor. Isıtıcılar yardımı ile yaşadıkları alanlar daha sıcak hale getiriliyor. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterinerlerinin ve çalışanları ilgilendiği sokak hayvanlarının ise hem kalpleri sıcak kalıyor hem de fiziksel olarak soğuktan korunuyorlar.

CAN DOSTLAR KORUMA ALTINDA

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ameliyat sonrası bakım bölümü olan ‘Postoperatif Bölümü’ ve Kedi Müşahede Evleri’ne sokak hayvanlarının vucüt ısılarının stabil kalabilmesi için ısıtıcılar yerleştirilirken, brandası olmayan Kedi Evlerinin de tamamlanması için çalışmalarına hız verdi.

Bünyesinde misafir olan yavruların bakımlarına da büyük özen gösteren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Satın Alma Sahiplen’ adı ile başlatılan kampanya ile Avcılar halkının duyarlılığı ve sağduyusu sayesinde de onlarca sokak hayvanına yuva bulunmasını sağlıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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