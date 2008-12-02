Avcılar'da sahte polis terörü

Avcılar'da bir restoranda çalışan A.C. (25), 24 Ağustos'ta polise gelerek kendisini kaçıran 5 kişiden 3'ünün tecavüzüne uğradığını bildirdi.A.C. kendisini kaçıran kişileri tanımadığını bunlardan biri olan Yusuf adındaki kişinin bir hafta önce restorana gelerek kendisini almak istediğini, ancak mekan sahiplerinin buna izin vermediğini anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında sözkonusu restoranın güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemede, kaçırma olayının güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendiği belirlendi.Görüntülerde, tepe lambalı otomobille restoranın önüne park eden polis kıyafetli şüphelilerin, buradaki görevli otopark görevlesine tekme tokat ve copla saldırarak içeri girdikleri görülüyor..Restorana girer girmez önce müzisyene copla saldıran kişiler, müşterilerin aralarına girerek tekme tokat savuruyor. Ardından A.C., müşterilerin arasından sürüklenerek restoran dışına çıkarılıyor. Zorbalar merdivenlerde de sürükledikleri A.C.'yi otomobillerine bindirerek ortadan kayboluyor. Bu arada müşteriler ve restoran çalışanları bu kişileri polis zannettikleri için olan biteni şaşkınlıkla seyrediyor.Sabah yeniden ortaya çıkan kadın, polise giderek başından geçenleri anlattı ve adresini bilmediği bir evde 6 saat tutulduğunu ve 3 kişinin tecavüzüne uğradını anlattı. Kadın aynı kişiler tarafından sabah evinin önüne getirilerek bırakıldığını söyledi ve şikayetçi oldu..Kadının ifadelerinden yola çıkan polis restoranda kaydedilen görüntüleri inceledi. 1 hafta önce kaydedilen görüntülerle yapılan karşılaştırmada, kaçırma olayını gerçekleştiren kişilerden birinin eşgali belirlendi.. Söz konusu görüntülerde bu kişinin restorana gelerek A.C ile görüştüğü ve restoran görevlilerince dışarı çıkarıldığı görüldü.Görüntülerdeki eşgal üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran polis bu kişinin kimliğini de belirledi. Yusuf Kılıç'la birlikte kaçırma ve tecavüz olayının diğer şüphelilerinin kimlik ve adresleri belirledi. Geçen cuma günü Büyükçekmece'de bulunan bir ev ile bir otomobile gerçekleştirilen operasyonda, Yusuf Kılıç( 26), Cesim Gelturan (28), Yıldırım Ağbaba (19), Mehmet Duran (24), Hakan Firuze (30) gözaltına alındı. Olayla ilgili iki kişinin daha yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulamaları yapılan zanlılardan Yusuf Kılıç, Cesim Gelturan, Yıldırım Ağbaba ile firardaki iki zanlının polis kıyafetli olarak A.C.'yi kaçırdıkları tespit edildi. Büyükçekmece'deki bir eve götürülen A.C.'ye zanlılardan Yusuf Kılıç, Cesim Gelturan ile firardaki bir kişinin 6 saat boyunca tecavüz ettiklerinin belirlendiği ileri sürüldü.Zanlılardan Mehmet Duran ile Hakan Firuze'nin ise bu kişilere yardım ve yataklık yapmaktan dolayı gözaltına alındıkları bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.