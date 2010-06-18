Avcılar'da pazar yeri kavgası

T24 - Yerlerinin ellerinden alınmasını protesto etmek için Avcılar Belediyesi önündeki eylem yapan pazarcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı. Sopa ve taşların da kullanıdığı kavgada, her iki taraftan yaralananlar oldu. Polis kavgaya müdahale etti. Bölgedeki gerginlik sona erdi.



Öfkeli pazarcılar, ‘Bunları da alın’ diyerek ellerindeki sebze ve meyveleri bir anda caddenin ortasına boşaltmaya başladı.



Avcılar Belediyesi’nin önündeki cadde ise bir anda karıştı. Zabıta ve çevik kuvvet ekipleri öfkeli kalabalığa müdahale etti.



Pazarcılar ‘Başkan istifa’ ‘Burası Türkiye, İsrail değil’ sloganları attı. Olaylar sürerken, başından yaralanan bir pazarcı ‘Beni hastaneye götürün’ deyip yere yığıldı. Yaralı pazarcıya önce arkadaşları, ardından sağlık ekipleri müdahale etti.





