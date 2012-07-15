Avcılar'da metrobüs yolu çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

İstanbul Avcılar'da metrobüs bağlantı yolunun söküm çalışmaları sırasında çökmesi nedeniyle 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.



İstanbul Avcılar’daki metrobüs üst geçidi sabah saat 06.00 sıralarında yapılan çalışmalar sırasında çöktü. Yaşanan göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Avcılar'da son duraklara metrobüslerin girmesi için kullanılan metrobüs üst geçidi çalışmalar sırasında çöktü.

Beylikdüzü metrobüs hattına açılacak yol için yapılan çalışmalar sırasında yaşanan çökme nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çökmenin olduğu yere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Seferler durdu, E-5 kilitlendi



Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşan E-5 karayolunda, metrobüs seferlerinin durduğu ve vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü gözlendi.



Facianın eşiğinden dönüldü



Vinçle üst geçidi taşıma sırasında yaşanan göçükte ayrıca büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Tam o sırada geçmek üzere olan bir metrobüs göçüğün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Metrobüste bulunan yolcular, “Biz geçmeden kısa bir süre önce yaşandı. Çalışmanın olduğu dar alandan metrobüsleri geçiriyorlar. Çok riskli bir durum. Kaza sırasında yerde yatan yaralılar vardı. Hastaneye götürüldü” dedi.